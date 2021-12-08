На Алтае наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

Одна из победительниц. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае подвели итог конкурса «Мои родители работают в полиции». Жюри определило четыре лучшие работы, сообщает региональное управление МВД.

- Это рисунок 14-летней Софьи Петрушиной - дочери инспектора по особым поручениям, 10-летней Миланы Щанкиной - дочери главного бухгалтера, 6-летнего Матвея Гудова - сына старшего инспектора по особым поручениям и 8-летнего Артема Рахманина - сына референта отдела информации и общественных связей, - рассказали полицейские.

Все победители награждены дипломом за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».