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Общество8 декабря 2021 11:30

На Алтае наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

Жюри определило четыре лучшие работы
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Одна из победительниц.

Одна из победительниц.

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае подвели итог конкурса «Мои родители работают в полиции». Жюри определило четыре лучшие работы, сообщает региональное управление МВД.

- Это рисунок 14-летней Софьи Петрушиной - дочери инспектора по особым поручениям, 10-летней Миланы Щанкиной - дочери главного бухгалтера, 6-летнего Матвея Гудова - сына старшего инспектора по особым поручениям и 8-летнего Артема Рахманина - сына референта отдела информации и общественных связей, - рассказали полицейские.

Все победители награждены дипломом за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».