На Алтае мужчину убили деревянной чуркой

Дело расследовал следственный комитет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 45-летнего мужчину, которого обвинили в смерти его знакомого. Он нанес ему деревянной чуркой не менее четырех ударов по голове, от которых потерпевший скончался, пишет краевой следком.

- В конце сентября 2021 года потерпевший находился в гостях у соседа в одном из сел Троицкого района. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу, – пишет ведомство.

Смерть 39-летнего потерпевшего наступила в больнице, а действия нападавшего квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.