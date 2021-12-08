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Происшествия8 декабря 2021 10:35

На Алтае мужчину убили деревянной чуркой

Обвинение предъявлено 45-летнему собутыльнику погибшего
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело расследовал следственный комитет.

Дело расследовал следственный комитет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 45-летнего мужчину, которого обвинили в смерти его знакомого. Он нанес ему деревянной чуркой не менее четырех ударов по голове, от которых потерпевший скончался, пишет краевой следком.

- В конце сентября 2021 года потерпевший находился в гостях у соседа в одном из сел Троицкого района. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу, – пишет ведомство.

Смерть 39-летнего потерпевшего наступила в больнице, а действия нападавшего квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.