Руководители промышленных предприятий и органы власти обсудили проект Концепции развития промышленности Алтайского края на период до 2030 года

Разработкой документа занимался Алтайский государственный технический университет Фото: из архива компании

Мероприятие прошло 7 декабря под председательством министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки. В обсуждении приняли участие руководители крупнейших промышленных предприятий Алтайского края, регионального Союза промышленников, а также Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Разработкой документа занимался Алтайский государственный технический университет. В рамках документа был проведен анализ экономической ситуации в промышленности Алтайского края, определено место и роль промышленности в развитии региональной экономики, определены ключевые проблемы и вызовы, выполнена оценка состояния государственной региональной промышленной политики, выделены приоритеты и предложен ряд стратегических инициатив, направленных на трансформацию отрасли.

Вячеслав Химочка напомнил, что разработать документ, задающий ориентиры развития алтайской промышленности было решено в марте, на совещании, посвященном итогам 2020 года и задачам на 2021 год. «Специалисты Технического университета проделали большую работу по систематизации и анализу данных, характеризующих региональную промышленность. Определены основные барьеры и внешние факторы, влияющие на ее развитие. Но основе аналитических данных подготовлены стратегические инициативы, которые нацелены как на развитие традиционных отраслей промышленности региона, так и на формирование условий для появления новых ее секторов. Хочу заострить внимание на том, что рассматриваемая Концепция не входит в систему документов стратегического планирования, а только дополняет их, конкретизируя положения, которые в силу их детальности не могли быть учтены в общей Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Мы сами поставили себе задачу на основе научного подхода определить чем сегодня живет промышленность и наметить перспективные направления на ближайшее будущее и ждем сегодня откровенного и честного обсуждения проекта Концепции. Надеемся, что по итогам нашего общения Концепция будет дополнена конструктивными предложениями», - заключил Вячеслав Химочка

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, необходимость разработки концепции развития промышленности Алтайского края вызвана серьезными изменениями в государственной промышленной политике. Именно в последние два года на уровне страны принято несколько десятков стратегических документов общенационального и отраслевого характера.

«Концепция может выступать в качестве основополагающего документа, которым можно руководствоваться при разработке и корректировке программных документов и проектных тем.

Для технического университета было принципиально важно предусмотреть в концепции мероприятия и проекты, способствующие росту региональной промышленности на основе вклада высшего образования в социально-экономическое развитие Алтайского края, – подчеркнул Андрей Марков. – Реализация концепции предполагает взаимодействие исполнительных органов государственной власти с органами государственной власти и институтами развития федерального уровня, органами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края, представителями общественных организаций, научно-образовательного и делового сообщества. Общим результатом от реализации как уже принятых решений, так и новых инициатив должно стать увеличение высокотехнологичных секторов в экономике, а внутри отраслей – рост высокооплачиваемых рабочих мест. И в конечном итоге повышение качества жизни жителей Алтайского края».

По мнению председателя комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимира Семенова, Концепция – это не догма, а живой документ, который со временем будет дорабатываться. «Нам есть куда приложить усилия. Нужно просто работать и стараться что-то сделать», - сказал Владимир Семенов.

По словам Председателя Общественной палаты Алтайского края Юрия Шамкова, в документе необходимо усилить блок, касающийся кадрового потенциала и закрепления молодых работников на предприятиях, а также сделать особый акцент на более плотном взаимодействии учреждениями профессионального образования. «Кроме того, необходимо на региональном уровне предусмотреть меры по стимулированию инновационной деятельности, возможно, через создание в регионе «Центра внедрения научных разработок в производство, а в части привлечения инвестиций создать «карту инвестора», в которой будут отражены все инвестиционные предложения и возможности», - отметил Юрий Шамков.

Представители алтайского бизнес-сообщества высказали ряд предложений по доработке документа. Заместитель генерального директора ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Леонов выделил три основные проблемы, которые нужно решить в первую очередь. «Есть документ, который показывает представление органов власти о развитии промышленности – и это хорошо. Но я бы предложил сделать больший акцент на три проблемы - кадровый вопрос, поскольку очень сложно найти людей, даже за достойную зарплату, на цифровизацию промышленности и обеспечение новыми программными продуктами, и на вопрос расширения форм господдержки промышленных предприятий. А мы со своей стороны готовы и дальше активно сотрудничать с федеральными и краевыми органами власти», - заключил Михаил Леонов.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка по итогам мероприятия поручил тщательно изучить предложения участников совещания, отметив, что для того, чтобы документ работал, нужно в первую очередь ориентироваться на мнения представителей отрасли.