заключенные пытаются восстановить отношения с семьей.

В колониях Алтайского края стартовала «Рождественская елка». Предполагается, проект укрепит и восстановит связь между отбывающими наказание родителями и их несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба.

- Сейчас волонтеры проекта из общественной организации «Здоровая нация» посещают исправительные учреждения Алтайского края, где помогают осужденным заполнять анкеты и писать поздравительные рождественские открытки для детей. В этом году в проекте смогут принять участие мужчины и женщины, отбывающие наказание в ЛИУ-1, ИК-3, ИК-11, ИК-6, КП-7, ИК-10, ИК-9, ИК-5 и ИК-4, - рассказали в ведомстве.

Затем добровольные помощники из колл-центра по указанным в анкетах контактным телефонам и адресам свяжутся с представителями несовершеннолетних сыновей и дочерей осужденных. Когда список участников будет окончательно сформирован, организаторы проекта начнут собирать подарки, которые помогут приобрести благотворители.

- За время проведения «Рождественской елки» многие осужденные воспользовались шансом восстановить отношения со своими детьми и семьями, укрепить связи с родными и близкими, - отмечает координатор проекта, председатель Общественного совета при УФСИН России по Алтайскому краю Юлия Скандакова. - Это важный показатель того, что люди перестали жить только для себя, стремятся сделать добро своим родным и близким.