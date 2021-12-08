На Алтае мандат покойного коммуниста передали студенту

Здание АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мандат покойного коммуниста передали 23-летнему студенту. 6 декабря Андрей Чернобай официально вошел в восьмой созыв АКЗС, пишет «Политсибру».

- Окончательно в полномочия он вступит только на сессии АКЗС, когда депутаты проголосуют за включение его в свою «команду». Ближайшее заседание назначено на 16 декабря, - пишет издание.

При этом Чернобай не самый молодой народный избранник - этот статус принадлежит его 21-летнему товарищу по фракции Александру Волобуеву.

Мандат перешел к Чернобаю от покойного депутата фракции КПРФ Владимира Белкина, который в результате болезни коронавирусом скончался 12 ноября.