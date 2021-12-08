На «Вузпромэкспо-2021» АлтГТУ им. И.И. Ползунова представит новые модели техники и материалы

Выставка проводится Министерством науки и высшего образования России с 2013 года Фото: из архива компании

Сегодня, 8 декабря, в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи в рамках Конгресса молодых ученых открылась Национальная научно-образовательная выставка «Вузпромэкспо-2021».

Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова представит на выставке промышленные и экспериментальные образцы новой техники и новые материалы.

«Мы покажем работу ультразвуковой установки для изготовления медицинских масок. Кроме того, эта установка применима для склеивания резины и полимерных материалов. Ученые факультета специальных технологий разработали программируемый бесконтактный кондуктометр типа КС-1М-4. Прибор предназначен для непрерывного мониторинга удельной электрической проводимости жидких сред с высокой химической агрессивностью, в том числе сильно загрязнённых, вязких, содержащих взвеси. Мы уверены, коллеги из энергетики, химической, нифтехимической промышленности заинтересуются прибором», – комментирует ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Также в числе представляемых на выставке образцов и моделей – накладка фрикционной пластины поглощающего аппарата. Эта модель относится к конструктивным элементам фрикционных поглощающих аппаратов автосцепных устройств железнодорожного транспорта и используется в износостойких пластинах фрикционного узла поглощающего аппарата.

Химики АлтГТУ покажут разработанную технологию экологически чистых плитных строительных материалов без использования синтетических фенолформальдегидных связующих технологией взрывного автогидролиза.

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии представил разработки, получившие главный приз на конкурсе «Лучший инновационный продукт 2021 года» Всероссийского смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2021». Гости выставки смогут оценить полезные и вкусовые качества овсяно-гречневых йодированных хлебцев «Росток жизни».

«Все представленные нами разработки и технологии мы выполняли по заказу и в кооперации с региональными промышленниками. Все они имеют практическую значимость. Мы очень надеемся, что в ходе экспозиционной и деловой программы «Вузпромэкспо» будут достигнуты новые договоренности о разработке новых технологий и реализации научных проектов с представителями российских вузов и научно-исследовательских центров», – говорит Андрей Марков.

Добавим, в этом году деловая программа выставки сфокусирована на обсуждении исполнения национального проекта «Наука и университеты» и реализации программы «Приоритет 2030». Развитие инновационного потенциала университетов и технологического предпринимательства в вузах, создание для студентов и аспирантов условий для учебы и исследовательской деятельности, соответствующих самым высоким мировым стандартам, – эти и другие вопросы будут обсуждаться с руководителями вузов, научных организаций, экспертным сообществом.

Выставка проводится Министерством науки и высшего образования России с 2013 года. На ней демонстрируются самые последние и прорывные достижения российской науки, принимаются стратегические решения по развитию отечественной высшей школы, определяются направления и конкретные шаги в области трансфера высоких технологий в промышленное производство.