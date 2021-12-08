Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 декабря 2021 6:55

Больше 2 тысяч больных ковидом выздоровели за сутки на Алтае

Прирост заболевших составил 524 человека
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тяжелом состоянии более 600 человек.

В тяжелом состоянии более 600 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае разом выписали 2113 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом говорится в сводке, опубликованной 8 декабря на сайте администрации Барнаула.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 29 человек, - говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся более 600 человек, из них 250 – на аппаратах ИВЛ. Всего в крае развернуто 4601 коек, 1310 из них – свободны.