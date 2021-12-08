В Барнауле закрывается сеть магазинов «Квартет вкусов»

Они отличались мини-форматом – площадь не более 100 квадратов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с рынка уходит продуктовая сеть магазинов «Квартет вкусов» после двух лет работы. Собственником является компания DNS, пишет amic.ru со ссылкой на представителей сети.

- Уход с барнаульского рынка не связан с убыточностью или неэффективностью проекта. Минимаркеты нашли в алтайской столице свою нишу, однако компания-владелец намерена закрыть их, чтобы финансировать другие, более выгодные проекты, - пишет издание.

Первые магазины открылись в 2020 году – всего было шесть торговых точек. Они отличались мини-форматом – площадь не более 100 квадратов.