Студенты АлтГТУ смогут пройти практику и выстроить карьеру в международной компании «ЕвроХим»

В конце встречи студенты задали интересующие их вопросы Фото: из архива компании

В конце ноября в Ползуновском научном центре Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова состоялась видеоконференция студентов и преподавателей института биотехнологии, пищевой и химической инженерии с представителями Фонда Андрея Мельниченко, АИМ Холдинга и Международной химической компании «ЕвроХим». В фокусе обсуждений – вопросы прохождения практик и дальнейшего трудоустройства выпускников АлтГТУ в АО «МХК «ЕвроХим».

Перед студентами выступил Герой России, кандидат экономических наук, начальник управления подготовки молодых специалистов Департамента образовательных проектов АИМ Холдинга Сергей Волков. Он рассказал студентам о возможностях трудоустройства и развития карьеры на предприятиях АО «МХК ЕвроХим»: «Мы нуждаемся в хорошо подготовленных молодых специалистах и уже сейчас приглашаем вас на работу. У нас есть множество различных вакансий и предложений, дающих молодым кадрам возможности для развития и карьерного роста».

Административный директор ООО «ПГ «Фосфорит», входящего в группу компаний «ЕвроХим», Петр Кравцов поделился с ребятами подробной информацией о программе для начинающих сотрудников, предоставляемых льготах, проводимых мероприятиях и организации практик. Студенты узнали о размере заработной платы на различных должностях, о компенсациях за съем жилья в случае переезда и об иных условиях работы.

В конце встречи студенты задали интересующие их вопросы и узнали о том, что Фонд Андрея Мельниченко берет на себя оплату транспортных расходов, питания и проживания на период прохождения практики. Теперь будущие специалисты-химики, желающие ее пройти и трудоустроиться после окончания университета в АО «МХК ЕвроХим», могут подать заявку и доказать на деле, что они готовы работать на самых современных производствах компании – лидера не только российской, но и мировой экономики.