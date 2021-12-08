На Алтае увеличился объем собранной гречихи на 20%

Правительство края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае увеличился объем собранной гречки. В этом сезоне аграрии вырастили и собрали 675 тыс. тонн, это на 20% больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС.

- Несмотря на то, что весной был дефицит осадков, а осенью, наоборот, избыток, владение технологиями, техническое перевооружение, грамотное ведение производства дали свои плоды, - цитирует издание министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева.

Край является лидером в стране по производству гречки. При этом в регионе жители часто жалуются на высокую цену на крупу. По словам министра, в послеуборочный период значительного и необоснованного роста закупочных цен на гречиху не фиксировалось.