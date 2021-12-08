Зама мэра Белокурихи преследуют за взятку

Мужчине инкриминируют взяточничество. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе заместителя мэра уличили во взяточничестве. В отношении него ведется уголовное преследование (ч.1 ст. 290 УК РФ). Пока он только в статусе подозреваемого, пишет региональный следственный комитет.

- В сентябре 2018 года заместитель главы администрации города Белокуриха по общим вопросам получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в виде строительных материалов, - пишет ведомство.

«Бонус» предназначался за обеспечение беспрепятственного согласования актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Если его вина будет доказана, чиновник может лишиться свободы на срок до трех лет.