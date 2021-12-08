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Общество8 декабря 2021 1:33

На Алтае будут судить предпринимателя за неуплату 12 млн рублей налогов

На его имущество наложен арест
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Он может избежать уголовной ответственности.

Он может избежать уголовной ответственности.

Фото: Евгения САВИНА

В Алтайском крае на директора одной из организаций, которая занималась оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, завели уголовное дело за неуплату налогов. По версии следствия, он не заплатил 12 млн рублей, сообщает краевой следственный комитет.

В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений, - пишет ведомство.

Дело возбуждено по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), самое строгое наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Однако его могут освободить от уголовной ответственности, если организация заплатит долг и штраф.

Тем не менее, в ходе следствия мужчина не признал вину. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест.