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Здоровье7 декабря 2021 12:01

29 человек с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с ковидом – 7384
Герман Архаров
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Заболевших также становится больше

Заболевших также становится больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по данным на 7 декабря скончались 7384 человека с коронавирусом, в том числе 5945 случаев от COVID-19, 1439 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерло 29 человек с коронаврусом. 27 из них скончались из-за COVID-19, два – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 107688.

Из общего числа заболевших 942 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 68832 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 107688 заболевших: 22076 – больных внебольничной пневмонией, 75880 – заболевших ОРВИ, 9732 случаев – бессимптомное течение.