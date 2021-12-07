На Алтае депутаты начали голосование по закону о QR-кодах

6 декабря депутаты АКЗС направили именные подписные листы для голосования по федеральному законопроекту о QR-кодах Фото: ОЛЕКСЮК Иван

6 декабря депутаты АКЗС направили именные подписные листы для голосования по федеральному законопроекту о QR-кодах. До 9 декабря им предстоит дать отзыв на проект закона и оценку о целесообразности его принятия. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

– Перед рассмотрением законопроекта депутатами АКЗС было организовано широкое общественное обсуждение, включавшее сбор предложений граждан, круглый стол с медицинским сообществом и рассмотрение документа совместно с муниципальными депутатами, – отметили в АКЗС.

Результаты голосования подведут 9 декабря. Отзывы, предложения и замечания региональных парламентов направят в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции до конца дня 14 декабря.