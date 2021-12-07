519 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Количество тяжелобольных – 612 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 519 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 107688. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 7 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 015 человек. Кроме этого, 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 612, из них подключено к аппаратам ИВЛ –253.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 838 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 79514. В регионе продолжается вакцинация против коронавируса. Сейчас прививаются более 1 млн человек.