«Ростелеком» в Алтайском крае подарил полгода интернета и учебу в «Лицее» за новогоднюю елку

В этом году "Фестиваль елок" объединил участников из восьми городов и более десятка районов Алтайского края Фото: из архива компании

«Ростелеком» принял участие в проведении краевого конкурса детского творчества «Фестиваль елок», организованного Алтайской резиденцией Деда Мороза. Федеральный оператор вручил двум победителям сертификаты на бесплатный доступ в интернет и пользование цифровым сервисом «Лицей» сроком на полгода. Подведение итогов конкурса состоялось четвертого декабря в Белокурихе на праздновании 10-летия алтайского дома Деда Мороза.

«Фестиваль елок» для детей 4 – 17 лет проходил в течение октября. Задачей участников было создать поделку в форме елки, применив свой талант, фантазию и современные технологии. На фестиваль в итоге поступило 1 328 работ. По мнению жюри, в котором работал и представитель «Ростелекома», каждая елка была достойна призового места. В итоге организаторы выбрали 12 победителей, а гран-при конкурса вручили трем участницам из Барнаула: Вере Афониной, Татьяне Черемновой и Ирине Соколовой.

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«В этом году "Фестиваль елок" объединил участников из восьми городов и более десятка районов Алтайского края. В финал вышли 64 ребенка, 12 из которых стали победителями. Еще 40 детей получили спецпризы от наших партнеров. Фестиваль поражает и восхищает, в каждую поделку вложено много труда и любви, это чувствуется. Мы решили выставить часть работ на благотворительную акцию "Елочки спасают жизнь" для символической продажи, чтобы потом оказать помощь алтайским детям с серьезными заболеваниями», — сообщила руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза» Олеся Лободина.

«Ростелеком» наградил подарками и подарочными сертификатами на доступ к своим услугам Ульяну Вашурину из Смоленского района и Екатерину Вотлугину из Алейска.

В этом году "Фестиваль елок" объединил участников из восьми городов и более десятка районов Алтайского края Фото: из архива компании

«Мы оценили, что участники конкурса применяли в своих чудесных поделках современные технологии, и решили познакомить их с цифровыми услугами "Ростелекома". Так, образовательный сервис "Лицей" помогает самостоятельно изучать школьную программу по индивидуальному графику, эффективно готовиться к экзаменам и развивать полезные навыки на дополнительных курсах. Поздравляю талантливых победителей конкурса. Желаю дальше творить и удивлять», — сказал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

На 10-летии Алтайской резиденции Дед Мороз с помощью Интерактивной карты сказочных объектов России вышел на видеосвязь с Архангельским Снеговиком и вместе с победителями «Фестиваля елок» поздравил его с днем рождения. После чего конкурсантов пригласили на мастер-класс по изготовлению игрушек из ваты, который для них провел московский Музей ватных игрушек.