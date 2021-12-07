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Общество7 декабря 2021 6:09

На Алтае бывший депутат отдал деньги за купленный Lexus

Экс-депутат вернул в бюджет ПФР 3,4 млн рублей
Герман Архаров
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Деньги вернули в бюджет

Деньги вернули в бюджет

Фото: Олег УКЛАДОВ

После вмешательства прокуратуры Алтайского края бывший депутат вернул в бюджет 3,4 млн рублей. На эти деньги в 2017 году он купил автомобиль Lexus, однако траты не соответствовали доходам, сообщили в ведомстве.

– Согласно представленным сведениям стоимость машины существенно превышала доход депутата, статус которого в настоящее время уже прекращен, за указанный период, – отметили в прокуратуре.

В Тальменский районный суд направил исковое заявление, однако тот отказал в его удовлетворении, потому что депутат для покупки машины использовал заемные средства.

Вскоре решение суда обжаловали в апелляционном порядке. Коллегия по гражданским делам краевого суда полностью удовлетворила требования прокурора.

В итоге экс-депутат вернул в бюджет ПФР 3,4 млн рублей.