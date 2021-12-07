В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Движение временно ограничат для всех видов транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за планового движения военных колонн 7 и 8 декабря в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение временно ограничит на следующих участках дорог региона:

7 декабря с 21:50 до 00:00 на автодороге «н.п. Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».

8 декабря с 17:50 до 20:55 на автодорогах:

«н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Романово»;

«н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – граница Косихинского и Первомайского районов»;

«н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Косиха».

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.