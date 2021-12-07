Житель Алтайского края устроил в квартире наркопритон

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации притона для потребления наркотиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Установлено, что подозреваемый систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Октябрьской, наркозависимым лицам для употребления синтетических наркотических средств, – отметили в ведомстве.

Во время осмотра квартиры полицейские-кинологи обнаружили 18 использованных одноразовых шприцов и посуду, в которой наркозависимые изготавливали одурманивающее средство.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому грозит лишение свободы до 4 лет, его оставили под подпиской о невыезде.