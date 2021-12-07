Руководителем бывшего «Горзеленхоза» в Барнауле стал Сергей Бовкун

Ранее он работал в администрации Центрального района Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководителем МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула стал Сергей Бовкун, который ранее работал в администрации Центрального района, пишет «Банкфакс».

– В мэрии объяснили, что Сергей Бовкун начал работу в качестве руководителя МБУ с 1 декабря, однако в ЕГРЮЛ в качестве управленца все еще фигурирует Сергей Суворкин – главный инженер предприятия, исполнявший обязанности начальника после ухода Сергея Рябчуна в июле текущего года, – отмечает издание.

Сейчас Сергей Суворкин уже вернулся к обязанностям главинженера и замначальника.