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Общество7 декабря 2021 2:00

В барнаульском парке «Центральный» начал работать каток

В прокате есть 180 пар коньков
Герман Архаров
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Можно прийти и со своими коньками

Можно прийти и со своими коньками

Фото: Олег УКЛАДОВ

В парке культуры и отдыха «Центральный» открыли зимний сезон. Теперь там работает ледовый каток, сообщает мэрия Барнаула.

– В этом году площадку для катания расширили до двух тысяч квадратных метров. Время работы катка - с 10 до 21 часа ежедневно, –отмечают в горадминистрации.

В прокате есть 180 пар коньков с 26 по 46 размер. Вход в пункт проката осуществляется по предъявлению действующего QR-кода переболевшего или вакцинированного или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Можно прийти и со своими коньками. В этом случае QR-код не потребуется.