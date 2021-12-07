В барнаульском парке «Центральный» начал работать каток

Можно прийти и со своими коньками Фото: Олег УКЛАДОВ

В парке культуры и отдыха «Центральный» открыли зимний сезон. Теперь там работает ледовый каток, сообщает мэрия Барнаула.

– В этом году площадку для катания расширили до двух тысяч квадратных метров. Время работы катка - с 10 до 21 часа ежедневно, –отмечают в горадминистрации.

В прокате есть 180 пар коньков с 26 по 46 размер. Вход в пункт проката осуществляется по предъявлению действующего QR-кода переболевшего или вакцинированного или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Можно прийти и со своими коньками. В этом случае QR-код не потребуется.