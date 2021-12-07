7 декабря в Алтайском крае прогнозируют снег и до +6 градусов

В Барнауле временами возможен снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 7 декабря, в Алтайском крае прогнозируют -4…+1 градус, местами по югу до +6 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с.

В Барнауле 7 декабря ожидается -1…+1 градус. Временами снег, мокрый снег, слабая метель, возможны гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с.