На Алтае открыли еще два сельских 3-D кинозала

3-D кинозал в Веселоярском Доме культуры Фото: Министерство культуры Алтайского края

В начале декабря в Алтайском крае открыли еще два сельских 3-D кинозала: в Алтайском и Рубцовском районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

- В 2021 году в регионе в рамках национального проекта «Культура» созданы современные кинозалы на базе культурных центров в селе Алтайское Алтайского района и селе Веселоярск Рубцовского района. На модернизацию кинозалов из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, - говорят в ведомстве.

Так 1 декабря в торжественной обстановке открыли кинозал в Алтайском. Здесь установили современное звуковое и мультимедийное оборудование. Теперь ждут гостей на просмотр фильмов и мультфильмов. А 3 декабря открыли зал в Веселоярском сельском Доме культуры. Кроме оборудования здесь еще сделали ремонт фойе и фасада.

Напомним, с 2015 по 2019 годы в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось уже 14 современных кинозалов.