Алтайский стрелок Сергей Каменский стал призером Кубка России

Победитель и призеры Кубка России (фото: Стрелковый союз России)

Стрелок из Бийска, призер Олимпийских игр Сергей Каменский стал вице-чемпионом на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия, сообщает «Алтайский спорт».

- 5 декабря бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Кубка России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, - пишет издание.

Причем в квалификации наш земляк продемонстрировал лучший результат - 632.2. В финале его обошел представитель Москвы Александр Дрягин. «Бронзу» забрал Адель Загрутдинов из Республики Татарстан.

Для многих спортсменов это последние соревнования в текущем сезоне, так что это хорошее завершение года.