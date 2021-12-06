Виктор Томенко не вошел в новый состав генсовета «Единой России»

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не попал в новый состав генерального совета политической партии «Единая Россия», пишет «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу организации.

Новый состав был сформирован на съезде партии 4 декабря в Москве.

- Состав Генсовета формируют с помощью тайного голосования делегатов на партийном съезде, - пишет издание.

Однако это вопрос: была ли кандидатура Томенко вообще включена в шорт-лист? В предшествующем составе генсовета он был. Алтайский губернатор был избран 8 декабря 2018 года.