В Барнауле определили самого меткого журналиста

На турнире определяли сильнейших в двух видах стрелкового спорта. Фото: Екатерина Филатова
3 декабря состоялся первый турнир Барнаула по стрелковым видам спорта, в котором приняли участие представители краевых СМИ: «Вечерний Барнаул», «Комсомольская правда» - Барнаул», «Алтайская Правда», «Алтайский спорт», «Катунь-24», «Катунь ФМ», телеканал «Толк», блогеры. Всего соревновались 35 участников.
На турнире определяли сильнейших в двух видах стрелкового спорта - стрельбе из классического лука и биатлоне (стрельба по мишенным установкам).
Победители и призеры соревнований:
Стрельба из классического лука (женщины):
1 место - Татевик Геворгян – блогер;
2 место - Светлана Ермошина – «Вечерний Барнаул»;
3 место - Ольга Горина - блогер.
Стрельба из винтовки (женщины):
1 место - Алевтина Неустроева – блогер;
2 место - Ольга Горина – блогер;
3 место - Анна Гостева – блогер.
Стрельба из классического лука (мужчины):
1 место - Олег Антонов – «Алтайская правда»;
2 место - Дмитрий Дроздов - телеканал «Толк»;
3 место - Евгений Шумилов – «Алтайская правда».
Стрельба из винтовки (мужчины)
1 место - Евгений Шумилов – «Алтайская правда»;
2 место - Виталий Барабаш – сетевое издание «Толк»;
3 место - Александр Чёрный - «Алтайский спорт».
Организаторы соревнований:
- Алтайская краевая федерация стрельбы из лука;
- Барнаульская федерация биатлона.
Информационная поддержка:
- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».