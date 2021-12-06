В Барнауле определили самого меткого журналиста

На турнире определяли сильнейших в двух видах стрелкового спорта. Фото: Екатерина Филатова

3 декабря состоялся первый турнир Барнаула по стрелковым видам спорта, в котором приняли участие представители краевых СМИ: «Вечерний Барнаул», «Комсомольская правда» - Барнаул», «Алтайская Правда», «Алтайский спорт», «Катунь-24», «Катунь ФМ», телеканал «Толк», блогеры. Всего соревновались 35 участников.

На турнире определяли сильнейших в двух видах стрелкового спорта - стрельбе из классического лука и биатлоне (стрельба по мишенным установкам).

Победители и призеры соревнований:

Стрельба из классического лука (женщины):

1 место - Татевик Геворгян – блогер;

2 место - Светлана Ермошина – «Вечерний Барнаул»;

3 место - Ольга Горина - блогер.

Стрельба из винтовки (женщины):

1 место - Алевтина Неустроева – блогер;

2 место - Ольга Горина – блогер;

3 место - Анна Гостева – блогер.

Стрельба из классического лука (мужчины):

1 место - Олег Антонов – «Алтайская правда»;

2 место - Дмитрий Дроздов - телеканал «Толк»;

3 место - Евгений Шумилов – «Алтайская правда».

Стрельба из винтовки (мужчины)

1 место - Евгений Шумилов – «Алтайская правда»;

2 место - Виталий Барабаш – сетевое издание «Толк»;

3 место - Александр Чёрный - «Алтайский спорт».

Организаторы соревнований:

- Алтайская краевая федерация стрельбы из лука;

- Барнаульская федерация биатлона.

Информационная поддержка:

- ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».