ВТБ в Алтайском крае оформил кредиты по новой программе ФОТ 3.0 на сумму около 120 млн рублей

ВТБ заключил с предпринимателями Алтайского края 27 соглашений на общую сумму 118 млн рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности. Льготные кредиты получили предприятия гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса, компании, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие.

По условиям возобновленной госпрограммы ФОТ 3.0 в рамках постановления правительства 279 до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту.

«Мы видим, что среди предпринимателей края интерес к этому инструменту поддержки достаточно высок. ВТБ приступил к приему заявок с 25 октября, на данный момент мы получили более 50 обращений на получение льготных кредитов по программе. Уже подписаны 27 соглашений, дополнительно к реализованным в работе находятся заявки еще на 100 млн рублей. Такая поддержка позволяет региональному бизнесу получить своевременное финансирование для ведения деятельности и сохранить рабочие места в непростое для ряда отраслей экономики время», − прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного Правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.