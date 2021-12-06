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Общество6 декабря 2021 9:12

В Барнауле начали устанавливать новогоднюю елку

Снежный городок будет готов до 23 декабря
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Каркас будущей новогодней ели в Барнауле

Каркас будущей новогодней ели в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 4 декабря в Барнауле перекрыли площадь Сахарова и начали сборку новогодней елки, сообщают в пресс-центре администрации города.

Кроме того, ведется строительство снежного городка.

- Здесь традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен. Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символа года – «Тигр», - говорят в мэрии.

Для строительства всего этого было заготовлено более восьми тысяч кубометров льда, заблаговременно порезанных на блоки.

Площадь Сахарова будет украшена иллюминацией. Одна из центральных фигур – светодиодный герб Барнаула. А на пересечении Молодежной и проспекта Ленина установят светодиодный фонтан.

Завершат строительство до 23 декабря, а простоит он до 14 января, после чего начнется демонтаж.