В Барнауле начали устанавливать новогоднюю елку

Каркас будущей новогодней ели в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 4 декабря в Барнауле перекрыли площадь Сахарова и начали сборку новогодней елки, сообщают в пресс-центре администрации города.

Кроме того, ведется строительство снежного городка.

- Здесь традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен. Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символа года – «Тигр», - говорят в мэрии.

Для строительства всего этого было заготовлено более восьми тысяч кубометров льда, заблаговременно порезанных на блоки.

Площадь Сахарова будет украшена иллюминацией. Одна из центральных фигур – светодиодный герб Барнаула. А на пересечении Молодежной и проспекта Ленина установят светодиодный фонтан.

Завершат строительство до 23 декабря, а простоит он до 14 января, после чего начнется демонтаж.