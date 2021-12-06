Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 декабря 2021 8:43

756 переболевших коронавирусом пациентов за сутки выписали в Алтайском крае

А положительный тест получили еще 517 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в Алтайском крае заразились коронавирусом уже свыше 107 тысяч человек

Всего в Алтайском крае заразились коронавирусом уже свыше 107 тысяч человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 6 декабря 2021 года в Алтайском крае за минувшие сутки выписали 756 переболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28, - говорится в свежей статистике.

Всего же за все время наблюдения инфицировались свыше 107 тысяч человек. Из них выздоровели более 78,6 тысяч, а умерли 7355.

На лечении в инфекционных госпиталях остаются 3153 пациента и еще 306 в ковидных госпиталях лечатся от вирусной пневмонии.

- Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258, - добавляют в оперштабе.