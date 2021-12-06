756 переболевших коронавирусом пациентов за сутки выписали в Алтайском крае

Всего в Алтайском крае заразились коронавирусом уже свыше 107 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 6 декабря 2021 года в Алтайском крае за минувшие сутки выписали 756 переболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-28, - говорится в свежей статистике.

Всего же за все время наблюдения инфицировались свыше 107 тысяч человек. Из них выздоровели более 78,6 тысяч, а умерли 7355.

На лечении в инфекционных госпиталях остаются 3153 пациента и еще 306 в ковидных госпиталях лечатся от вирусной пневмонии.

- Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ –258, - добавляют в оперштабе.