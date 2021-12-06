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Происшествия6 декабря 2021 8:16

В Барнауле рецидивист ограбил 70-летнюю женщину

Его наживой стал телефон, который он отнес в комиссионный магазин
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Злоумышленник выбросил сумку пенсионерки через 400 метров, после того, как достал из нее ценности

Злоумышленник выбросил сумку пенсионерки через 400 метров, после того, как достал из нее ценности

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле полицейские раскрыли грабеж в отношении 70-летней женщины. Злоумышленником оказался рецидивист из Ребрихинского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел ранним утром на улице Бабуркина.

- В это время злоумышленник вырвал из ее рук сумку с личными вещами и скрылся в неизвестном направлении, - рассказывают в полиции.

Добычей грабителя стал сотовый телефон, который он сдал в комиссионный магазин. А сумку выбросил буквально в 400 метрах от того места, где было совершено преступление. Сам злоумышленник показал это, после того, как его задержали.

Личность подозреваемого установили по камерам наблюдения. Вскоре задержали. Оказалось, что мужчина приехал в Барнаул из Ребрихинского района вместе со своим знакомым. Ночевал в подъездах. Неоднократно за свою жизнь он попадал в поле зрение правоохранительных органов, а также привлекался к уголовной ответственности. В краже сумки у пенсионерки он также сознался

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».