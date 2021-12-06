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Политика6 декабря 2021 6:35

Руководитель исполкома Алтайского реготделения «Единой России» покидает пост

Он решил сконцентрироваться на работе в заксобрании
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Денис Голобородько (справа)

Денис Голобородько (справа)

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Вице-спикер и глава правового комитета АКЗС Денис Голобородько принял решение покинуть пост руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на самого политика.

- Теперь я работаю в Заксобрании, а глава исполкома должен работать в партии на освобожденной основе. Совмещение исполкома, комитета и функций заместителя просто нецелесообразно, - говорит он.

По его словам, он все равно продолжит партийную деятельность, но в качестве замсекретаря реготделения.

Кто именно займет его место пока не известно.