Руководитель исполкома Алтайского реготделения «Единой России» покидает пост

Денис Голобородько (справа)
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Вице-спикер и глава правового комитета АКЗС Денис Голобородько принял решение покинуть пост руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на самого политика.
- Теперь я работаю в Заксобрании, а глава исполкома должен работать в партии на освобожденной основе. Совмещение исполкома, комитета и функций заместителя просто нецелесообразно, - говорит он.
По его словам, он все равно продолжит партийную деятельность, но в качестве замсекретаря реготделения.
Кто именно займет его место пока не известно.