200 литров подсолнечного масла украли на Алтае

Все масло удалось изъять и вернуть на предприятие Фото: Анна СЕМИНА

В Топчихинском районе Алтайского края злоумышленники украли 200 литров подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне вечером с территории одного из складов сельскохозяйственного предприятия работающий кочегаром мужчина со своим другом похитили 145 бутылок растительного масла, - рассказывают в ведомстве.

Подозреваемых оперативно задержали, а продукцию изъяли. Оказалось, что они планировали реализовать масло по своим знакомым.

Уже установлено, что ранее задержанные были судимы за подобные действия. Теперь им снова придется ответить по закону. По факту кражи возбуждено уголовное дело.