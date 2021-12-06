Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков упал во время старта на этапе Кубка мира в США

Виктор Муштаков Фото: Анна СЕМИНА

Конькобежец Виктор Муштаков из Барнаула в эти дни находится на очередном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) и накануне во время старта он упал.

- Бывает и такое, - написал Виктор на своей странице в Instagram и разместил видео со своим падением.

Каток в Солт-Лейк-Сити считается одним из самых быстрых в мире. И к нему еще надо привыкнуть. Возможно сказался именно этот фактор, ведь российская команда из-за проблем с визой прилетела в США чуть ли не накануне старта.

Исходя из самого видео понятно, что Муштаков на повороте как будто зацепился коньком за неровность на льду и не смог удержать ни темп, ни тем более равновесие. В итоге он упал и по решению судей был дисквалифицирован.

- Цел наполовину. Ударился сильно, в основном ушибы. Из-за этого и 1000 метров не бежал. Недозагрузил ногу правую в повороте, большая скорость была. Если б добежал - был бы хороший результат, - прокомментировал падение сам Виктор Телеграм-каналу «Вечерний Махначев».