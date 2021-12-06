На окраине Барнаула хотят построить 4-этажный дом

Предположительное место строительства (Фото: "Тектоника")

На градостроительном совете Барнаула рассмотрели проект четырехэтажного дома на 26 квартир. Его планируют поставить на окраине города, в грибном лесу, пишет «Толк».

Предположительное место под строительство – пересечение улицы Антона Петрова и Геодезической. Точного адреса пока нет.

- Разработчик концепции, руководитель фирмы "Тектоника" Наталья Кан рассказала, что в доме будет четыре этажа и два подъезда. Жилье рассчитано на 59 человек. Подъезды проектируются без лифтов из-за малой этажности. В них будут колясочные помещения и консьерж, - пишет издание.

Площадь квартир составит от 37 до 99 «квадратов», соответственно, это 1-, 2-, 3- и 4-коматные помещения.

Во дворе предусмотрена парковка на девять автомобилей и небольшая детская площадка.