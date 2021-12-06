Барнаульца в противогазе отказались обслуживать в магазине

Мужчина в противогазе пытается сделать покупку в зоомагазине (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

Наличие противогаза не освобождает покупателя от требования соблюдать масочный режим – решили продавцы барнаульского зоомагазина и отказали клиенту в услуге. Об этой истории рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Мужчина пришел явно подготовленным: снимал сам все происходящее, а рядом стоял другой «оператор». Однако продавцы были непреклонны и до последнего требовали именно маску.

- На это он заявил, что маска просто намордник и не защищает от коронавируса и вместо нее надел противогаз, - рассказывают в сообществе.

Проконсультировавшись с кем-то по телефону, продавец заявила, что обслуживать не будет. В итоге мужчина остался ни с чем. В комментариях под постом разгорелся жаркий спор: одни настаивали на том, что согласно указу губернатора люди должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и противогаз без сомнения к ним относится, другие же были категорически не согласны с автором ролика.