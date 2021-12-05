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Общество5 декабря 2021 10:20

В Бийске женщина лишилась 20 тысяч рублей, надеясь улучшить отношения с мужем

Она обратилась к «колдунье», но заговор не подействовал
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Делом занимается полиция.

Делом занимается полиция.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска лишилась 20 тысяч рублей, надеясь разжечь угасший пожар любви. Из-за охладевшего к ней супруга и плохих отношений между ними она обратила внимание на объявление «колдуньи», пишет краевое МВД.

- Женщины, которая указала, что обладает магическими способностями, пообещала восстановить отношения, но, конечно, не бесплатно, - рассказали полицейские.

Ритуал обошелся в 20 600 рублей, а для его активации нужно было перевести еще 30 тысяч рублей. Отношения с мужем лучше не стали, и для 70-летней пенсионерки стало ясно, что она оказалась жертвой мошенницы.