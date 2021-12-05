В Алтайском крае 32 человека скончались от коронавируса за сутки

Более 600 человек находятся в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки скончались 32 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших за время пандемии, по данным на 5 декабря, составило 7327 человек, публикует данные сайт правительств региона со ссылкой на оперштаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 813 пациентов. Зарегистрировали 32 смертельных случая, - говорится в сводке.

Сейчас в тяжелом состоянии находится 613 человек, из них 250 подключены к аппаратам ИВЛ. В крае развернуто 4,6 тыс. коек, больше половины из них подключены к кислороду.