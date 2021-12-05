Белокуриха стала одним из самых востребованных мест для новогодних каникул

Санаторий "Белокуриха". Фото: Анна Перевощикова

Алтайский город-курорт Белокуриха оказалась на третьем месте по привлекательности для новогодних каникул. Опрос почти 50 тысяч человек провел портал ТурСтат, пишет краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

- По итогам опроса составлен рейтинг самых лучших российских горнолыжных курортов для отдыха на Новый 2022 год, - говорится в сообщении.

Более привлекательными оказались только Роза Хутор в горах Сочи и Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Алтайская здравница оказалась привлекательна горнолыжкой и санаториями.