Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм5 декабря 2021 6:02

Белокуриха стала одним из самых востребованных мест для новогодних каникул

Ее обошли по популярности только Роза Хутор и Эльбрус
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Санаторий "Белокуриха".

Санаторий "Белокуриха".

Фото: Анна Перевощикова

Алтайский город-курорт Белокуриха оказалась на третьем месте по привлекательности для новогодних каникул. Опрос почти 50 тысяч человек провел портал ТурСтат, пишет краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

- По итогам опроса составлен рейтинг самых лучших российских горнолыжных курортов для отдыха на Новый 2022 год, - говорится в сообщении.

Более привлекательными оказались только Роза Хутор в горах Сочи и Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Алтайская здравница оказалась привлекательна горнолыжкой и санаториями.