На Алтае собственников двух магазинов заставили сделать парковки для инвалидов

Владельцев заставили устранить нарушения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петропавловском районе Алтайского края собственников двух магазинов обязали сделать парковочные места для инвалидов. По закону для стоянки спецтранспорта должно быть выделено не менее 10% мест.

- По факту выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности, - сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. После этого на парковках установили соответствующие спецзнаки и нанесли разметку.