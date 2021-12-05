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Общество5 декабря 2021 4:43

На Алтае собственников двух магазинов заставили сделать парковки для инвалидов

Виновных привлекли к административной ответственности
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Владельцев заставили устранить нарушения

Владельцев заставили устранить нарушения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петропавловском районе Алтайского края собственников двух магазинов обязали сделать парковочные места для инвалидов. По закону для стоянки спецтранспорта должно быть выделено не менее 10% мест.

- По факту выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности, - сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. После этого на парковках установили соответствующие спецзнаки и нанесли разметку.