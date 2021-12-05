На благоустройство парка «Юбилейный» и набережной Речного вокзала потратят 240 млн рублей

Выездное совещание по поводу парка "Изумрудный". Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на благоустройство двух общественных территорий – парка «Юбилейный» и набережной Речного вокзала потратят более 240 млн рублей, об этом пишет мэрия.

- В 2022 году на благоустройство общественных территорий Барнаула предусмотрено 240,5 млн рублей, в том числе 10,5 млн рублей из федерального бюджета, 151 млн – из краевого, 78 млн – городского, - сообщает пресс-служба.

В парке «Юбилейный» площадь обустроят 14 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, установят 45 скамеек, 13 игровых маф, высадят 490 деревьев и восстановят газона на площади 4, 3 тыс. квадратов.

На набережной Речного вокзала обновится пешеходное пространство, появится освещение из 28 светильников, 29 лавочек, теневые навесы.