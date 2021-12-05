Реконструкция пруда в парке «Изумрудный» начнется в 2022 году

Выездное совещание в парке. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжат благоустройство парка «Изумрудный». В 2022 году начнется реконструкция пруда с заменой разрушенных плит, ремонтом моста, строительством спуска к воде, пирсов. Об этом заявил мэр города Вячеслав Франк во время выездного совещания.

- Запланировано также обустройство павильона визит-центра и проката, беседки для проведения торжеств; ремонт входных групп и ограждения со стороны пр-кта Комсомольского; озеленение территории, - цитирует главу города пресс-служба администрации.

Всего на это планируют выделить порядка 120 млн рублей – по 60 млн из краевого и городского бюджетов. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для изыскательских работ на водоеме.