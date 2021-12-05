Барнаул получит 14,3 млн рублей на замену лифтов

Фото министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Барнаулу 14,34 млн рублей в на замену лифтов в многоквартирных домах с применением механизма факторинга, сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ

- 2 декабря 2021 года на заседании правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ была одобрена заявка Алтайского края на получение финансовой поддержки, - пишет ведомство.

Деньги предназначены в качестве возмещения недополученных доходов финансового агента для замены 40 лифтов с истекшим сроком службы в 7 многоквартирных домах, расположенных на территории города Барнаула.

Общая стоимость работ по замене лифтов составляет 88,59 млн рублей. Всего в этом году заменено 77 лифтов в 27 зданиях.