В Барнауле перекроют движение по улице Петра Сухова с 6 декабря

Изменится схема движения транспорта. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют с понедельника, 6 декабря перекрыть проезд по улице Петра Сухова. Это связано с ремонтом водопроводной сети. Ограничение продлится до вечера 10 декабря, пишет мэрия.

- В Барнауле с 8:00 6 декабря по 20:00 10 декабря закроют движение на ул.Петра Сухова - участок в районе пересечения с ул.Смирнова, - сообщает пресс-служба.

В связи с перекрытием поменяется схема движения транспорта. Водителей также просят быть внимательными и планировать маршрут.

Схемы движения транспорта:

по маршруту №18: … ул.Малахова – ул.Петра Сухова – ул.40 лет Октября – ул.Эмилии Алексеевой – ул.80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту, в обратном направлении: … ул.Северо-Западная – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Германа Титова – ул.40 лет Октября – ул.Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту №1: … ул.Петра Сухова – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Германа Титова – ул.40 лет Октября – ул.Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Петра Сухова – ул.40 лет Октября – ул.Эмилии Алексеевой – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту №50: … ул.Петра Сухова – ул.40 лет Октября – ул.Эмилии Алексеевой – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: … ул.Петра Сухова –– ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Германа Титова –– ул.40 лет Октября – ул.Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту №58: … ул.Петра Сухова – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Германа Титова – ул.40 лет Октября – ул.Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Петра Сухова – ул.40 лет Октября – ул.Эмилии Алексеевой – ул.80-й Гвардейской Дивизии – ул.Петра Сухова, далее по маршруту.