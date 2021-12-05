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Общество5 декабря 2021 2:58

Барнаулец вышел на одиночный пикет из-за роста цен на проезд

Мужчина стоял с плакатом у кинотеатра «Мир»
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот публикации.

Скриншот публикации.

Фото: со страницы vk.com/incident_22

Житель Барнаула вышел на одиночный пикет в центре города, выражая несогласие с повышением платы за проезд. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

- Около кинотеатра «Мир» участником нашего сообщества Владиславом был замечен вот такой молодой человек, - говорится в паблике.

Парень держал в руках плакат, на котором было написано: «Подняли цены на проезд, но не зарплаты. И чего стоит такая власть?». Напомним, с 1 декабря в Барнауле цены на проезд выросли до 28 рублей. Это одна из самых высоких цен по Сибири.