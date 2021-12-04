В правительстве РФ заявили о сильном загрязнении воздуха в Алтайском крае

В трех крупных городах края воздух загрязняет общественный транспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство РФ назвало главную проблему Алтайского края. Как отметила куратор Сибирского федерального округа, зампреда правительства России Виктория Абрамченко, такой вывод можно сделать на основании документа, где представлен список сложностей субъектов РФ, пишет “Банкфакс”.

В документе перечисляются три крупных города региона - Барнаул, Бийск и Рубцовск, в которым выхлопные газы общественного транспорта наиболее негативно влияют на экологию. также отмечается изношенность горэлектротранспорта.

Чтобы решить данный вопрос, в правительстве предложили оказать финансовую помощь региону на покупку новых единиц транспорта. Предварительно установлено, что на эти цели потребуется больше 24 млрд рублей.