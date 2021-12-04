На Алтае бывший пристав получил три года условного срока за взятку

Вину он признал частично Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили бывшего судебного пристава. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он получил условный срок.

По данным ведомства, весной этого года мужчина получил половину ранее оговоренной взятки - 10 тысяч рублей. За эти деньги пристав должен был окончить производство без исполнения требования взыскателей.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю, - отметили в СУ СК.

Мужчина признал свою вину частично, утверждая, что взятка не повлияла на решение - производство было исполнено объективно и законно. Суд назначил экс-приставу условный срок в виде трех лет и штраф - 40 тысяч рублей.