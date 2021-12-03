На семи участках дорог в Алтайском крае ограничили движение из-за непогоды

Ограничение касается автобусов и большегрузного транспорта Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае на семи участках дорог ограничили движение для автобусов и большегрузных автомобилей. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, речь идет о Благовещенском, Суетском и Кулундинском районах.

По данным министерства, на дорогах наблюдается сильный гололед. Ограничения действуют на следующих участках:

- К-25 «Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка»;

- К-37 «Благовещенка-Нижняя Суетка (на всем протяжении)»;

- К-16 «Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда»;

- К-22 «Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород»;

- К-03 «Змеиногорск-гр.НСО».

На дорогах дежурят оперативные группы спасателей совместно с сотрудниками ГИБДД.

Также известно об отмене таких автобусных рейсов, как «Барнаул-Славгород», «Барнаул-Кулунда», «Барнаул-Славгород».