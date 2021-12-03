В Барнауле собирают коммунальные силы для борьбы с последствиями надвигающейся оттепели

Непогода в крае ожидается в ближайшие дни. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Алтайский край накроет волна тепла — в Барнауле температура воздуха поднимется до +1, а по Югу края до +10. В связи с эти срочно мобилизуют силы коммунальщиков для борьбы с грядущей оттепелью, пишет мэрия.

- В ближайшие два дня на территории Алтайского края прогнозируется существенное потепление, усилится ветровая нагрузка, прогнозируется сильный гололед, - сообщает администрация.

Это значит, что улицы может подтопить — ливневая канализация и летом не всегда справляется, а зимой проходимость воды затрудняет наледь. Обеспечивать пропуск талых вод будут дежурные бригады.

В пригородных поселках будет дежурить техника, которая позволит транспорту проехать. Управляющим компаниям дали указание своевременно очищать кровли, чтобы не допустить всплеска травматизма.