Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 декабря, в центре Барнаула сбили 82-летнего мужчину, сообщают в ГИБДД.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Ленина и Строителей.

- Установлено, что 40-летний водитель Toyota Corolla сбил 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости подземного пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства, - уточняют в Госавтоинспекции.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.