Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 2 декабря, в центре Барнаула сбили 82-летнего мужчину, сообщают в ГИБДД.
Авария произошла в районе пересечения проспекта Ленина и Строителей.
- Установлено, что 40-летний водитель Toyota Corolla сбил 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости подземного пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства, - уточняют в Госавтоинспекции.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.