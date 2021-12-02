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Происшествия2 декабря 2021 9:40

В центре Барнаула сбили 82-летнего мужчину

Он переходил дорогу вблизи подземного перехода
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 декабря, в центре Барнаула сбили 82-летнего мужчину, сообщают в ГИБДД.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Ленина и Строителей.

- Установлено, что 40-летний водитель Toyota Corolla сбил 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости подземного пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства, - уточняют в Госавтоинспекции.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в горбольницу №1.