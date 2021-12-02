Юные таланты примут участие в региональном этапе IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле

Для оценки и отбора проектов для участия в финале ДНК–2022 сформировано авторитетное жюри Фото: из архива компании

4 декабря 2021 года, в 9.00, в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» состоится отборочный этап IV Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем примут участие школьники 5−11 классов, а также студенты техникумов и колледжей.

«В этом году на региональный этап ДНК-2022, проводимый в Барнауле, подано 30 проектов, авторами которых являются 63 школьника 5–11 классов из Красноярского края, Новосибирской области, Забайкальского края и столицы Алтайского края, - рассказывает директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Юрий Шенкнехт. - Работы участников представлены во всех номинациях. Больше всего насчитывается проектов, охватывающих IT-сферу».

Публичная защита проектов для барнаульских школьников пройдет в очном формате, а для ребят из других регионов – дистанционно. Участники выступят в следующих номинациях:

«Исследовательские проекты» («Ползуновский научный центр», кабинет 326 ГК),

«Инженерные проекты с представлением макетов или моделей» и «Теоретические инженерные проекты» (кабинет № 10 ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»),

«Инженерные IT-проекты» (кабинет №8 ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»).

Для оценки и отбора проектов для участия в финале ДНК–2022 сформировано авторитетное жюри, в состав которого входят три доктора и шесть кандидатов наук, а также представители СГК и Сибирского инженерно-аналитического центра. Возглавит жюри регионального этапа ДНК в Барнауле ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков.

Лучшие проекты будут рекомендованы к участию в финале IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, который состоится традиционно в конце января. Его победители и призеры будут награждены грамотами и ценными призами, а также смогут претендовать на грантовую поддержку своих проектов и принимать участие в престижных международных конкурсах юных талантов.

С подробной информацией о требованиях к участникам и их проектам, сроках и условиях проведения можно познакомиться в Положении о конкурсе и сопроводительной документации (Приложение 1–8), а также на официальном сайте http://dnk.aimfond.ru и на страницах образовательных центров:

Барнаул – https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp/

Бийск – http://www.bti.secna.ru/shkolnikam/cnp

Рубцовск – https://www.rubinst.ru/cdntt

https://www.altstu.ru/media/f/Polozhenie-o-DNK-2022.doc